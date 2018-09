Afvalproef succes: 'overal ondergrondse containers in Geertruidenberg'

GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER Overal ondergrondse containers voor het restafval. In de grijze kliko komt voortaan het plastic (PMD). Om nog beter afval te scheiden moet er voor de inwoners van de gemeente Geertruidenberg een financiële prikkel komen.

,,Diftar is een beladen woord in deze gemeente", aldus wethouder Kevin van Oort voorafgaand aan de raadsdiscussie donderdavond, ,,maar die richting gaat het wel op: een systeem waabij de vervuiler betaalt. Je betaalt voor het aantal keren dat je het afval inlevert; het vaste tarief gaat dan omlaag."

Aan de basis van het raadsvoorstel staat de succesvolle proef in de wijk Rivierzicht Zuid-Heereland. Daar brengen bewoners hun restafval naar ondergrondse containers. In de rest van de gemeente wordt de griize container nog maar eens in de vier weken opgehaald.

Wat blijkt: in de proefwijk is het ingezamelde (fijn) restafval gehalveerd van 199 naar 95 kilo per inwoner. En die 95 kilo is nog eens aanzienlijk minder dan de gemiddeld 132 kilo in de overige delen van de gemeente. ,,Het kan niet anders dan dat gft-afval, papier, PMD, glas en textiel in de proefwijk beter zijn gescheiden dan in de rest van de gemeente", is de conclusie.

Over de hele linie zijn de inwoners van Geertruidenberg beter gaan scheiden. Er is 57 kilo meer herbruikbaar afval ingeleverd en 65 kilo minder restafval. De totale afvalproductie daalde met 8 kilo per inwoner.

Echter: de landelijke doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 wordt nog niet gehaald.Daarvoor zul je een 'financiële prikkel' moeten inbouwen. ,,Ik hoor steeds vaker dat de afvalinzameling niet eerlijk is. Mensen die hun best doen zien daar niks voor terug", aldus Van Oort.

Scepsis

Hun best doen ze zeker in de proefwijk, waar onder anderen raadsleden Wim Quirijnen en Mirjam de Groot wonen. Zij: ,,Er was in het begin veel scepsis, maar nu is het wegbrengen van het kleine zakje restafval- meer is het niet als je goed scheidt- iets heel natuurlijks geworden."

Quote Er was in het begin veel scepsis, maar nu is het wegbrengen van het kleine zakje restafval iets heel natuur­lijks geworden. Mirjam de Groot, raadslidlid