'Afval scheiden is alleen moeilijk als het snel moet'

VideoDRIMMELEN/MADE - ,,Beertje heeft gevochten en nu is zijn rug kapot”, vertelt Malou van de Ven (7) uit Hooge Zwaluwe. ‘Beertje’ blijkt een mega grote knuffel met een open rug. Gelukkig is poppendokter Els Vonk uit Terheijden aanwezig. Ze probeert zoveel mogelijk poppen en knuffels te redden.

Aan de Dag van de Duurzaamheid werd gistermiddag in de gemeente Drimmelen op een speciale manier aandacht gegeven. In het teken van kinderen en een duurzame toekomst was er een beurs opgezet in het gemeentehuis in Made. Hier konden kinderen naast knutselen onder andere ook meedoen aan een race om snel afval te scheiden.

Bewust

Stichting Duurzaam Drimmelen heeft samengewerkt met kinderopvang Eskadee en de gemeente Drimmelen om deze middag handen en voeten te geven. ,,We willen kinderen al op jonge leeftijd bewust maken van wat duurzaamheid inhoudt. Alles staat vandaag in het teken van duurzaam. Niet alleen je speelgoed ruilen met een ander. Je kan het ook laten maken”, aldus Gerdy Zijlmans van Eskadee.

Wethouder Jürgen Vissers, van onder meer duurzaamheid en onderwijs, geeft het goede voorbeeld. Daar gaat zijn gekleurde houten trein. ,,Ik heb hem niet meer nodig. Tijd dat iemand anders hier plezier van gaat beleven.”

Volledig scherm Kinderen konden onder andere ook meedoen aan een race om snel afval te scheiden. © Cobine van der Louw

Trots

Hij is er trots op dat de gemeente bekend staat als een voorbeeld voor andere gemeenten als het gaat om duurzaamheid. Vissers: ,,Er lopen momenteel grote projecten in de gemeente. Denk aan de plannen van het Traais Energie Collectief (TEC) en het project van de windmolens langs de A16. Ik krijg regelmatig vragen van andere gemeenten over ons beleid en of ze mee mogen kijken.”

De poppendokter heeft even geen patiënten en dus is ze sokken aan het stoppen. Enkele kinderen kijken gefascineerd mee. ,,Als ik even geen knuffel redt, laat ik kinderen zien hoe je kleding kunt maken. Ik verwacht niet dat kinderen ineens sokken gaan stoppen, maar het zou wel kunnen. Ze vinden het in ieder geval leuk om te zien en mijn sokken zijn weer gemaakt.”

Niet moeilijk