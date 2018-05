After Jazz neemt het stokje over in Oosterhout

Dik een uur voor aanvang van After Jazz hebben Fenna Peters en Jan Assen al het beste plekje voor zichzelf uitgezocht in de zaal van café de Beurs. De twee Oosterhoutse vrienden blijken al jaren naar de afterparty te komen en prijzen de ambiance van het evenement. ,,Het is hier gezellig en het heeft een heel ander sfeertje dan in Breda. Het is kleiner en gemoedelijker", vindt Peters.

Assen merkt op dat het jazzpubliek bij de Beurs ook meer aandacht heeft voor de muziek in plaats van elkaar. ,,Het is informeel en je hebt ook makkelijk contact met de artiesten."

Buiten op het terras van de kroeg drinken de bandleden nog snel een drankje voor het optreden. Naast Antoine Trommelen en zijn zoon Tijn zijn dat dit jaar drummer Hans Wouters, Breda Jazz-voorzitter Bart Wouters als bassist, pianist Hans Canters en Keesjan Hoogeboom van The Dutch Swing College Band. ,,We kennen elkaar, maar we hebben nog nooit met deze bezetting gespeeld", verklapt organisator Trommelen even later.

Quote Muzikanten blijven liever niet op hun hotelkamer, dus toen kwam het idee om lekker muziek te gaan maken Antoine Trommelen

Hij begon After Jazz een dikke 15 jaar geleden om buitenlandse jazzmuzikanten die in Breda bleven hangen wat om handen te geven. ,,Muzikanten blijven liever niet op hun hotelkamer, dus toen kwam het idee om lekker muziek te gaan maken."

Geen buitenlandse deelnemers

De keuze viel hierbij al snel op café de Beurs vanwege het ruime assortiment drank. Zo serveert de kroeg meer dan 200 bieren en zo'n 70 whiskeys. Waar Trommelen vorig jaar nog met een volledige Amerikaanse ensemble speelde bestaat After Jazz deze editie echter enkel uit Nederlanders. Een gevolg van het feit dat er nauwelijks buitenlandse deelnemers van Breda Jazz langer bleven dan noodzakelijk was.

Volgens de saxofonist heeft het gebrek aan uitheemse muzikanten echter ook een voordeel. ,,Op Breda Jazz speel je met Japanners en Amerikanen, jazz is dan de taal die je spreekt. Hier verstaan we elkaar in ieder geval."

Na een laatste opwarmingsronde op het terras beginnen de muzikanten binnen aan een afkickblues. De laatste officieuze noten van Breda Jazz 2018 zijn gestart.