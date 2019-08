Afsluiting zomerspelen Dongen: Ondanks plensbuien Zomerspelenkampvuur afgelast vanwege droogte

DONGEN - Evenals vorig jaar is het kampvuur, als afsluiting van de 59e Dongense Zomerspelen, vrijdagavond afgelast. ,,Door de droogte van de afgelopen weken is in overleg met de gemeente besloten het traditionele kampvuur in De Bergen af te gelasten,” vertelt Cynthia Aarts, woordvoerder namens de stichting Dongense Jeugdraad en organisator van de Zomerspelen.

,,Maar we gaan voor een spetterende afsluiting zorgen,” lacht Aarts vrijdagmorgen met een knipoog naar de stevige regenbui. De 26-jarige Aarts is dit jaar voor het tiende jaar begeleider. Dit jaar in de Toetjesvallei bij de kleuters van groep 1 / 2. Zij zit in de hoofdleiding en bestiert samen met Lonneke Emmen de portefeuille pers en communicatie.

De Dongense Zomerspelen draaien op goodwill en giften van ondernemers en vrijwilligers. Ieder jaar schrijven zich rond de 1300 kinderen in. Zij worden begeleid door zo’n 350 vrijwilligers. ,,Inwoners van Dongen voelen zich betrokken bij de Zomerspelen. Dat merk je doordat verschillende buurten strijden om de geelste straat van Dongen,” lacht Aarts.

Struiken en heggen in de straten worden een week voor de spelen versierd met gele slingers of gele papieren bloemen. De zomerspelenvlaggen sieren de gevels. ,,Toen wij deze week met de kleuters in de nieuwe wijk De Beljaart een spelmiddag hadden en de kleintjes naar de wc moesten, kregen wij deze spontaan aangeboden. Mensen leven met de spelen mee, dat zit gewoon in Dongen! Ouders, en ook hun ouders, hebben ooit meegedaan.”

Zeer in trek is ‘s avonds de Zomerspelen TV, te volgen via de website. 1348 kinderen en hun begeleiders hebben een prima zonnige week achter de rug. Vijf groepen, ieder op een eigen locatie, hadden ieder een eigen verhaal. Slechteriken probeerden op alle locaties de boel door de war te gooien. Hoofdrolspelers werden ontvoerd en naderhand weer door de kinderen bevrijd.

Zomerspelenmedaille en afsluiting met fontein

Vrijdagavond was het verzamelen op het droge Wilhelminaplein. De kinderen namen daar hun medaille in ontvangst en dat was ook het moment om hun begeleiders een klein aandenken als bedankje aan te bieden. Dan vertrekt het gezelschap door het centrum naar de De Bergen. Als de bonte stoet het eindpunt De Bergen heft bereikt en worden zij daar ontvangen door een groep muzikanten die voor de lol dit evenement muzikaal begeleiden en zich Fun-Fare noemt. Als alle kinderen een plaatsje in het zand hebben gevonden, kan de spetterende fontein zijn werk doen: het doorspuiten van de zomerspelenvlag 2019. Deze fontein is ontworpen door Jeroen van Broekhoven, brandweerman en technisch medewerker bij de gemeente Dongen. De verhalen worden nu afgerond en de slechteriken afgevoerd. Volgend jaar wacht de 60e editie.

