Afslag A27 bij Oosterhout nog tot eind deze week dicht

Sleeuwijk­se kerk deelt kerstpak­ket­ten uit aan inwoners die een hart onder de riem kunnen gebruiken

12:31 Tientallen vrijwilligers van de Vrije Evangelische Gemeente De Burcht in Sleeuwijk deelden zaterdag voor hun ‘Geheime missie’ meer dan 275 kerstpakketten uit in Altena. Wie vorige week een kerstbal invulde in de kerstboom in het winkelcentrum kon zo een pakket bij iemand laten bezorgen.