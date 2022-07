Afscheid vanaf de thuisplaat van overleden Twins-legende Henk Kempen (93)

,,Een legende”, aldus huidig Twins-voorzitter Kjeld Boerendonk over het verscheiden van de clubicoon. Henk Kempen begon met honkballen in de Tweede Wereldoorlog, werd in 1954 international en belandde in 1972 in Oosterhout. Twins legde hem vast als trainer van het eerste honkbalteam. Dat hield hij zeven jaar vol, waarin hij de nog jonge club van de regionale klasse naar de landelijke eerste klasse coachte.