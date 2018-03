Afscheid gebroeders Backx: 80 jaar huiskamer op Grote Markt in Breda

Een huiskamer. Zo noemen de broers Backx hun knusse zaak, die als een van de weinige de machtsgreep van de horeca op de Grote Markt heeft weerstaan. ,,We stoppen ermee vanwege onze leeftijd", zegt Eric. Maar eerst staan ze stil bij het 80-jarig bestaan, op 4 april. ,,Mijn vader is met de zaak begonnen, Rook Backx. Rook is van Rochus", legt Niels uit. ,,Soms kwamen er mensen binnen voor een pakje sigaretten vanwege die naam", grinnikt Eric. ,,Vader was eigenlijk huisschilder, maar tijdens de crisis van de jaren '30 kwam hij zonder werk te zitten. Toen besloot hij net als zijn broers kapper te worden."

Vijf kappers

Zo kende Breda in 1938 vijf kappers Backx. Ome Kees in de Wilhelminastraat, Tinus op het Van Coothplein, Bart op de Vredenburchsingel, Piet op de Grote Markt (later Backx Raban) en daarnaast hun vader Rook. Eric: ,,Ons vader werd dameskapper, de meeste ooms waren herenkapper. Voor zijn opleiding ging vader dagelijks met de fiets naar Antwerpen."

Toen hij zijn zaak begonnen was, nam hij een eerste kapster aan. Eric: ,,Dat was ons moeder. Ze was verloofd met een ander, maar ze zijn getrouwd in 1941."

Ze kregen drie kinderen, tussen de jongens in ook nog een meisje. Eric: ,,Toen onze zus getrouwd was, emigreerde ze naar Brazilië. In 1970 zijn Niels en ik daarheen gegaan omdat ze zo'n heimwee had. We zijn er een half jaar gebleven. Als kind speelde ik meer met haar, Niels was een stuk ouder. Maar tijdens die periode zijn we heel erg naar elkaar toe gegroeid."

Tropische landbouw

Niels werkt voor die trip bij een goudsmid, Eric had tropische landbouw in Deventer gestudeerd. ,,In Brazilië kwam ik erachter dat het niks voor mij was, ik wilde terug." Bellen was te duur, dus schreef Eric een brief naar zijn ouders met de vraag of hij de kapperszaak - die te koop stond - mocht overnemen.



De Braziliaanse periode was beslissend in hun leven. Moeder, die voor in de zaak een sieradenwinkeltje was begonnen, had het er moeilijk mee dat alle drie haar kinderen weg waren. Toen de zoons terug in Breda kwamen, stortte ze alsnog in. Burn-out. ,,We woonden boven de zaak, daar zijn wij ook geboren. Ik zie nog hoe ons moeder met een brancard naar beneden werd gedragen. Ze vroeg: 'Nielsje, wilde gij even op de winkel letten?"

Horlogemaker

En zo gingen de twee creatieve broers in 1971 samen in de zaak. Eric had in no time het knippen in de vingers, begon als dameskapper en knipt sinds 1989 ook heren. Niels begon er zijn atelier als juwelen- en horlogemaker.

Ze maakten een hoop mee. Twee keer brak er brand uit bij de buren, Eric werd met een mes aangevallen door een verwarde dievegge en Niels liep hersenvliesontsteking op. Toch kijken ze intens tevreden terug. ,,In Brazilië hebben we geleerd dat geluk niet in het materiële zit", zegt Eric. ,,We willen de vaste klanten en ons geweldige personeel ontzettend danken voor al die jaren. Van sommige cliënten komt inmiddels de derde generatie in de zaak. Het was een huiskamer, mensen kwamen hier met hun persoonlijke verhalen."

Het verhaal van de markante zaak van de gebroeders Backx is bijna uit. Ze gaan het missen, maar zich niet vervelen. Niels en zijn vrouw Barbara gaan verder met hun passie, zeilen. Eric weet nog niet precies wat hij en zijn Marianne gaan doen. ,,Net als Niels en Barbara hebben we inmiddels kleinkinderen, die houden ons wel bezig."