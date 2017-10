Afschaffen leenboetes Theek5 is opluchting: 'Scheelt heel veel ergernis'

Quote We zijn verlost van alle discussies. Zowel het personeel als de leden vinden het zalig." Theo Peeters, directeur Theek 5 ,,Verschillende keren per dag waren er discussies over boetes voor te laat ingeleverde boeken. Mensen kwamen met verhalen dat ze het boek wel ingeleverd hadden of dat het verlengd was, maar dat ons systeem niet goed werkte. Van al die discussies zijn we verlost. Zowel het personeel als de leden vinden het zalig. En de teruggang aan inkomsten hebben we op kunnen vangen."

Inkomsten

Theek 5 haalde jaarlijks gemiddeld 104.000 euro binnen aan boetes van alle vestigingen. Die inkomsten moet Theek 5 voortaan grotendeels missen, maar de bieb heeft het financiële gat van circa een ton kunnen dichten. Bij alle vestigingen van Theek 5 zijn de boetes afgeschaft met uitzondering van Baarle-Nassau. Hier worden net als in België nog wel boetes uitgedeeld.





Besparing

Peeters: ,,We besparen 34.000 euro aan kosten, omdat de betaalautomaten weg zijn. Dat scheelt onderhoudskosten. Verder hebben we minder porto- en drukkosten. Daarnaast hebben we nog een gat van 46.000 euro gedicht onder meer door te besparen op energie. Dankzij de verhoging van het abonnementsgeld is er 24.000 euro extra binnengekomen."

Toptitels

Volgens Peeters moest het abonnementsgeld omhoog. ,,Bij alle bibliotheken die een combinatieabonnement van boeken en E-Books aanbieden via de Koninklijke Bibliotheek moet een abonnement minstens 42 euro kosten. Dat is een landelijk tarief." In Oosterhout is een regulier abonnement gestegen van 39,50 euro per jaar naar 44,95 euro. Peeters: ,,Daar komt commentaar op, maar als je uitlegt dat je er daardoor 18.000 E-Books bij kunt lezen, dat de toptitels voor iedereen beschikbaar zijn, dat was eerst niet, dan hebben de mensen er begrip voor."

Imago