Afkomst, leeftijd of sociale status onbelangrijk: Eagle Shelter is een honk zonder hokjes

Planten voor een koopje, plantgoed­ac­tie in jubileum­jaar daverend succes

13:32 GILZE EN RIJEN - Het tiende jaar van de plantgoedactie in Gilze en Rijen is een daverend succes. ,,In ruim één dag waren alle planten en bomen uitverkocht‘’, zegt Maaike Riemslag die samen met Jos Dilven destijds de aanzet gaf. ,,Ongekend. Dankzij de gemeente krijgen we wat extra geld zodat we nog een tweede ronde kunnen doen.”