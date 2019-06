Afghanistanveteraan Do: ‘De laatste kogel is voor mezelf’

Op de geluidband van deze overlevingsvlucht, waarin de helikopter steeds minder bestuurbaar wordt, is te horen hoe Do, scheldend als Gordon Ramsey, vecht om in de lucht te blijven. Met steun van de gezagvoerder die de metertjes in de gaten houdt, met steun van de collega's van de begeleidende helikopter. ,,Honderd flitsen die tegelijk door je hoofd gaan. Wat te doen? We storten neer. Ik houd hem niet. Het moet. Als ik neerstort word ik door een half Talibandorp verkracht en dan vermoord. De laatste kogel is voor mezelf.”



Als een van de weinige vrouwelijke piloten in de Koninklijke Luchtmacht spant kapitein Do zich inmiddels in bij de Luchtmachtstaf vanuit de toren in Breda om militaire en burgerwereld te verbinden, maar ook vrouwelijke en mannelijke piloten te werven. ,,Vrouwen denken al snel dat dit beroep te heftig is of te technisch.” Ja, ze moest zich bewijzen in de mannenwereld. ,,Je bent toch een vreemde eend in de bijt. Mijn bijnaam was Barbie, daar kon ik wel om lachen. Als ik in Afghanistan de eetzaal met tweeduizend man binnenkwam dan keek iedereen. Door topfit te zijn, mee te doen, je normaal te gedragen, krijg je respect.”