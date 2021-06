Afgevallen lading dierlijke resten zorgt voor stankoverlast in Oosterhout: ‘Ging bijna over m'n nek’

update Pas vrijgela­ten cokever­dach­te (50) uit Made thuis opgepakt, politie 'blaast voordeur eruit’

15 juni MADE - De 50-jarige L.R. uit Made die verdachte is in een grote Rotterdamse cocaïnezaak, is dinsdagmorgen aangehouden in een nieuw rechercheonderzoek. Dat gebeurde om 05.00 uur door een zwaar bewapend arrestatieteam. De eenheid blies volgens buurtbewoners ‘de voordeur eruit’ en schudde zo de buurt wakker.