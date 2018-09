Afgeslankt bluesfestival Oosterhout scoort

Oudere klanten

"Wij zitten nu 31 jaar in deze zaak, en al 30 jaar organiseren we dit. We hebben nu zes deelnemende locaties, naast ons de Bussel, de Pub, de Schelpentuin, de Beurs en d'Apotheek. Een paar jaar geleden deden er nog veertien cafés mee. Maar een aantal bestaat niet meer, dus dan kun je zo'n aantal eigenlijk nooit meer halen. Maar we hebben een goed programma vol aansprekende namen. Zoals Bertus Borgers met zijn band, en Jan de Bruijn."

"Het zijn inderdaad de oudere klanten die we hiermee trekken", weet Minkels. "Die roemen ons wel om de prima programmering, zo laten ze weten. Dat kost ons aardig wat centen, maar de bezoekers waarderen het wel. Zo hadden we vrijdag twee bands, waaronder die van Jan de Bruijn. Zaterdag ook twee bands, waaronder een goed aangeschreven Stevie Ray Vaughn coverband. Vandaag, zondag, hebben we één band, die drie verschillende sets speelt. Tex-Mex, blues, en covers uit de jaren '60."

Kleine reünie

"Hoe de toekomst van het Bluesfestival eruit ziet? Dat is moeilijk te zeggen. Wat ik wel zeker weet, is dat wij er in ieder geval mee doorgaan. Oud Brabant is een echt muziekcafé, wij blijven het ontzettend leuk vinden om bands te programmeren. Maar dat kan ook met rock zijn hoor, of Tex-Mex. We streven er naar om Oosterhout een weekend in september te laten bruisen. Voor veel bezoekers is het ook een kleine reünie, die komen nog een keer per jaar hier om oude bekenden te treffen onder het genot van een lekker biertje en een puike band."