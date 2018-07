Affaire Huisman: raad vooral boos over scepsis meldingen vrouwen

Een meerderheid geeft toe dat het anders en beter had gekund. Verder benadrukken sommige fracties dat ze het ‘schokkend’ en ‘walgelijk’ vinden dat er twijfel is over de echtheid van de meldingen die zijn gedaan over het vrouwonvriendelijke gedrag van burgemeester Stefan Huisman.

Zo’n oordeel vellen over vrouwen die zich in een lastige positie bevinden is ongepast en onbehoor­lijk

Volgens het rapport zijn er namelijk raadsleden geweest, die zeiden dat ‘als de vrouwen écht slachtoffer waren geweest, dat ze zich dan wel bij de politie hadden gemeld’. ,,Zo’n oordeel vellen over vrouwen die zich in een lastige positie bevinden is ongepast en onbehoorlijk’’, vatte Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks) het gevoel samen.

In het vorige week gepresenteerde verslag staat harde kritiek over de manier waarop de raad is opgetreden voor, tijdens en na de crisis rond Huisman. Die is eind januari opgestapt na beschuldigingen van drankmisbruik en het onheus bejegenen van vrouwen. Zo maken de opstellers van het rapport melding van 'goed bedoelde, maar amateuristisch gevoerde gesprekken' en een 'gedoogcultuur'.

Marleen Hemmer (D66) was iets minder tevreden over de manier waarop de raad is omgegaan met de ‘Affaire Huisman’. ,,We zijn en masse verantwoordelijk gehouden. Dat was voorbarig, maar met de kennis van nu wel terecht. Maar we zijn ook maar mensen, er is nooit iets opzettelijk fout gedaan’’, zei de Oosterhoutse democrate, die nu constateert dat ‘we nu gelukkig weten wat we beter kunnen doen’.