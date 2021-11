‘Af en toe ga ik naar Breda voor de grotere winkels, verder mis ik weinig in Raamsdonksveer’

Jong in...Robin Kostense (15) voelt zich helemaal thuis in Raamsdonksveer. En ze heeft al een eigen bedrijf. Toen de jonge onderneemster te maken kreeg met diefstal, sprongen collega-ondernemers uit het dorp bij. ,,Zó fijn en vriendelijk. Dat is wel typisch voor Raamsdonksveer.’’

Ben jij een echte Veerse?

,,Ik denk het wel. Ik ken veel mensen in het dorp en doe altijd wel mee met activiteiten, zoals carnaval. Dan is er veel leuks te doen in ’t Veer. Net na mijn geboorte zijn we van Geertruidenberg naar Raamsdonksveer verhuisd. Sinds april zijn mijn ouders gescheiden en woon ik half in Raamsdonksveer en half in Geertruidenberg.”

Zit er veel verschil tussen de stad Geertruidenberg en het dorp Raamsdonksveer?

,,Ik merk niet echt dat Geertruidenberg een stad is en Raamsdonksveer een dorp. Hier ken ik wel veel mensen. Ik zeg tegen bijna iedereen ‘hoi’ op straat. In Geertruidenberg heb ik dat nog niet zo. Daarom vind ik Raamsdonksveer wel het leukste.”

Waar spreek je meestal af met je vrienden?

,,Raamsdonksveer heeft een leuk centrum. Meestal spreken we daar af en gaan we lunchen of een drankje doen bij Lola’s. Dat is altijd heel gezellig. Als iemand jarig is, gaan we meestal sushi eten. Je hebt hier twee sushirestaurants in het dorp.”

Mist Raamsdonksveer iets?

,,Eigenlijk niet. Je hebt hier alles. Je kunt hier ook makkelijk kleren shoppen bij de Shoeby of een ander leuk boetiekje. Af en toe ga ik naar Breda voor de grotere winkels, verder mis ik weinig. Oké, misschien zouden er iets meer winkeltjes bij mogen komen, maar ook niet te veel, want het is juist wel leuk dat het wat kleiner is.”

Je hebt al bijna drie jaar een eigen bedrijf. Hoe ben je begonnen?

,,Met Robin’s Suikerspin en Popcorn sta ik op evenementen om suikerspinnen en popcorn te verkopen. Ik verhuur ook los de machines. Ik ben ermee begonnen toen ik 13 was. Ik was op zoek naar een bijbaantje, maar wilde niet in een supermarkt werken. Met hulp van mijn moeder kocht ik mijn eerste suikerspinmachine en toen ging het best hard.”

Kom je uit een ondernemersfamilie?

,,Nee, eigenlijk niet. Mijn vader heeft sinds vijf jaar wel een eigen bedrijf, dus hem kan ik om hulp vragen. Ik denk dat het ondernemerschap vooral uit mezelf komt; ik wil niet voor iemand anders werken. Ik vind ook niets aan het ondernemen vervelend, zelfs de administratie niet!”

Heeft je bedrijf last (gehad) van de coronatijd?

,,Ja, dat was wel een tegenslag. Ik hoef natuurlijk niet mijn eigen brood te kopen, maar ik baal er wel van dat ik minder kan werken dan ik hoopte. Toch is er nog wel genoeg werk en hoef ik nog niet bij een supermarkt te werken. Ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om een Turkse bruiloft te doen. Zo kom ik door mijn bedrijf op plekken waar ik anders niet snel zou komen.”

En toen werd begin dit jaar je suikerspinmachine gestolen…

,,Ja, ik had hem verhuurd tijdens carnaval, maar deze is nooit teruggebracht. Andere bedrijven uit de buurt hebben toen geld gedoneerd om een nieuwe te kunnen kopen. Dat vind ik zó fijn en vriendelijk. Dat is wel typisch Raamsdonksveer: mensen leefden zo mee en het is heel fijn om te zien dat mensen je ook in zo’n moeilijke coronatijd nog helpen.”

Op welke manier heb jij zelf het meeste ‘last’ gehad van de coronacrisis?

,,Het thuis studeren vond ik heel lastig, waardoor ik een achterstand opliep op school. Vorig schooljaar had ik het bijna niet gered, maar door bijlessen en hulp van school, met name mijn mentor, is het me toch gelukt om over te gaan. Daar ben ik heel blij mee, want nu zit ik alsnog met mijn vriendinnen in de klas.”

Woon je later nog in Raamsdonksveer?

,,Ik wil later mijn eigen onderneming beginnen. Een kroeg of iets anders. Ik denk niet dat ik dat in een dorp wil doen. Dus ik zal niet altijd in Raamsdonksveer blijven wonen. Maar ik zal altijd terugkomen, omdat ik niet verwacht dat mijn ouders gaan verhuizen naar een andere regio.’’

Robin Kostense (15) Woont met: zus Sam en broer Wessel deels bij moeder Bianca en deels bij vader Arnoud

Huisdieren: konijnen Flappie en Stamper, en vissen

School: 4 vmbo-gt op het Dongemond College in Raamsdonksveer

Hobby’s: handbal, tekenen en met vrienden afspreken

Bijbaan: eigen bedrijf Robin’s Suikerspin en Popcorn

Verliefd: nee