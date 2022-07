Advocaat woedend dat zwangere Oosterhoutse in cel moet blijven

De rechters vinden de feiten te ernstig; de hoeveelheid en de waarde van de drugs. En ze achten de kans op herhaling te groot. Dat laatste omdat de vrouw in de fout zou zijn gegaan om uit de schulden te komen. ,,Aan die situatie is niets veranderd”, aldus de rechtbank. ,,En we hebben geen medische informatie ontvangen dat het slecht gaat met u of het kindje.”

Ik had me er niet mee in moeten laten. Ik heb vreselijk spijt van mijn fout

Schandelijk

De Oosterhoutse vertelt de rechtbank dat zij fysiek en mentaal zwaar te lijden heeft onder de detentie. Ze heeft toegegeven dat ze drugs in huis had, maar dat was voor anderen. ,,Ik had me er niet mee in moeten laten. Ik heb vreselijk spijt van mijn fout.” De officier van justitie vindt dat ‘haar rol groter is dan zij doet voorkomen’.