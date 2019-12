Advocaat West-Brabantse witwas- en drugsverdachten hekelt ‘schadelijke aanpak’ door justitie



MADE/SINT WILLEBRORD - Advocaat Michel van Stratum van twee verdachten in het nieuwe onderzoek naar een grote drugs- en witwasbende in West-Brabant, zegt dat politie en justitie zijn cliënten en hun gezinnen grote (reputatie)schade toebrengen. Het is de derde keer in enkele jaren dat de landelijke politie haar pijlen richt op zijn cliënt L.R. in Made. Twee keer eerder waren er bij deze man invallen, net als bij een cliënt in Sint Willebord.