Advocaat van Paul van W.: ‘Oosterhout was niet bestemming van cokecontainer’

Vaart achter aanleg rotondes en tunnel N631

20:00 OOSTERHOUT/RIJEN - De provincie splitst de reconstructie van de N631 tussen Oosterhout en Rijen in twee projecten. De rotonde bij de kruising Vijf Eikenweg en Ketenbaan in Oosterhout kan in de zomer van 2020 al aangelegd worden. In juni verwacht de provincie een informatiebijeenkomst met een definitief ontwerp. De tunnel en rotonde bij de kruising bij de Nassaulaan is in 2022 gepland.