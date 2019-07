Advocaat hoofdverdachte: ‘Ontploffing en terreur bij drugsfabriek Lage Zwaluwe’

Er was al een kogelgat gevonden in de woning van D. Bedreigingen zouden ervoor hebben gezorgd dat Pedro D. zo onder de indruk was dat hij niet anders meer kon dan de criminelen terwille te zijn. Deze onbekende mannen zouden hem hebben gedwongen het laboratorium in zijn loods te bestieren. Daarnaast stond er nog een hennepkwekerij onder zijn woning. Justitie legt D. de volledige verantwoordelijkheid ten laste.



Het drugslab werd door de politie een drugsfabriek genoemd. Op 10 oktober vorig jaar rolde de recherche het op. Er werd chrystal meth gemaakt en agenten vonden 30.000 liter drugsafval, gevaarlijke chemicaliën. Dat was destijds zelfs voor Brabantse begrippen een gigantische hoeveelheid. Het was volgens de recherche bovendien 'één van de smerigste labs ooit'.