Adviesbureau: geen winkels in Oosterhoutse nieuwbouwwijk De Contreie

OOSTERHOUT - Het is niet nodig een ‘boodschappenplek’ in De Contreie te realiseren. Voor inwoners van de Oosterhoutse wijk is al voldoende aanbod in de omgeving. Extra voorzieningen kunnen zelfs nadelige gevolgen hebben voor winkels op andere plekken in de stad.

Dat is in het kort de conclusie van een onlangs verschenen rapport van adviesbureau BRO. Dat bureau nam de voorzieningen voor inwoners van De Contreie onder de loep.

Boodschappenvoorziening en ontmoetingspunt

De woonwijk in het westen van Oosterhout is nog in ontwikkeling; het is de bedoeling dat er uiteindelijk achthonderd woningen verrijzen. Vanuit bewoners klinkt al met enige regelmaat de vraag naar een boodschappenvoorziening, ontmoetingspunt en kinderopvangplek. De Oosterhoutse gemeenteraad pleitte eind vorig jaar voor een nader onderzoek.

Uit de resultaten van BRO blijkt nu dat - kijkend naar het aantal inwoners en de situatie in vergelijkbare wijken - er met het supermarktcentrum Markkant al voldoende winkelaanbod is voor De Contreie. Dit centrum ligt op een paar minuten fietsen van de wijk en bestaat naast een supermarkt uit een slijter, fastfoodzaak, kapper en kindermodezaak.

Geen winkels, maar er liggen wel kansen

De supermarkt en slijter functioneren ‘redelijk’, maar ‘onder het landelijke gemiddelde’. Wat niet pleit voor meer winkels in de omgeving, zo is te lezen in het rapport. Verder wijzen de onderzoekers nog op de nabijgelegen groente- en fruitzaak Pheninckx.

Dat betekent niet dat het bureau helemaal geen kansen ziet. Phenickx en de supermarkt zouden uit kunnen breiden, menen de onderzoekers. Ook is in De Contreie zelf ruimte voor enkele (seizoens)standplaatsen, voor marktkramen of foodtrucks.

Buurthuiskamer of buurtkeuken

Een andere suggestie: een ‘bijzonder mengconcept’ in de wijk. Zoals een buurthuiskamer, buurtkeuken of eetwinkel in combinatie met ruimtes voor activiteiten, zoals workshops, cursussen en sportlessen. Daarbij kunnen vrijwilligers en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt betrokken worden.