‘Adriaan, volg je hart’; vertrekkend wethouder De Jongh kijkt in de spiegel als het moeilijk wordt

Jong ondernemer­schap met Veerse veiling: ‘School is meer dan alleen rekenen en taal’

RAAMSDONKSVEER - Kindcentrum De Ruif in Raamsdonksveer kleurde geel met blauw gisteren. Met een markt én een veiling zamelden kinderen en leraren geld in voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Geertruidenberg.

30 maart