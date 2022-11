Adelynn zit in het lichaam van een jongetje, nu is ze een gelukkig meisje van 7: ‘Ze moet zichzelf kunnen zijn’

Hulpactie ‘Het Feest van Fenne’ zoekt nieuwe locatie voor speelgoed­ma­ga­zijn

RAAMSDONKSVEER - Het Feest van Fenne is naarstig op zoek naar een nieuw speelgoedmagazijn in de omgeving van Raamsdonksveer. Daarom stoppen de initiatiefnemers voorlopig met inzamelen van speelgoed. ,,Want wat we overhouden moeten we straks verhuizen.”

19 november