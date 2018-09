Ad was een vaderfiguur voor de Oosterhoutse basisschool Torenschouw

De Torenschouw werd in 1974 opgericht door Van den Corput, midden in een destijds grote Oosterhoutse nieuwbouwwijk. Het was een noodlocatie, maar dan wel een die er zo'n 35 jaar heeft gestaan. In het begin groeide het aantal leerlingen hard, na verloop van tijd kon er telkens een lokaal worden afgestoten. ,,We zijn nooit opgeheven, omdat Ad geloofde in de kracht van onze kleine school", vertelt Van Overbeek. ,,Daar-om is het fijn dat we nu, samen met nog een basisschool, in een gebouw aan de overkant zitten, als 'buren' onder één dak."