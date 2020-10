Ad Matheeuwsen laat het onderwijs nog niet los: ‘Iemand zei: je had Sinterklaas moeten worden’

interviewOOSTERHOUT - Ad Matheeuwsen is onderwijsman in hart en nieren. Begin dit schooljaar ging hij na ruim veertig jaar werken op Oosterhoutse scholen met pensioen, maar kan het onderwijs niet missen. Nog niet!

Ad Matheeuwsen (66) stopt nog niet. ,,Na 42 jaar onderwijs - waarvan de laatste jaren als clusterdirecteur bij Delta-onderwijs - kan ik de schooldeur niet zomaar achter me dichttrekken. Ik ben te verweven met mijn scholen. Door hard werken met veel collega’s is veel bereikt. Daar ben ik trots op. Voor mij werkt het niet om alles in een keer los te laten. Ik moet dat geleidelijk aan kunnen doen.''

Hoe ziet dat eruit?

,,Ik heb bij mijn vroegere locatiedirecteuren aangegeven open te staan voor hun vragen. Door een structuurwijziging bij de organisatie zijn zij nu eindverantwoordelijk schoolleider. Ik geef hun advies als ze daarom vragen. Daarnaast ben ik voornemens om één dag in de week in te gaan vallen op diverse scholen. Dat is er in de eerste maanden vooral door corona nog niet van gekomen, maar in december, januari als de griep gewoontegetrouw weer om zich heen slaat, zal het er zeker van gaan komen.‘’

Wat is uw motivatie om in te gaan vallen?

,,Het onderwijs heeft me heel veel gegeven waaronder een fantastische baan en daar wil ik iets voor terugdoen. Ik werk graag met kinderen. Ik wil ze iets leren. Voor de klas staan heb ik altijd fijn gevonden. Ook als directeur stond ik nog regelmatig voor de groep. Mijn mening is dan ook dat elke manager in het onderwijs feeling moet blijven houden met de basis door af en toe les te geven. Je moet weten hoe zwaar het kan zijn, maar ook hoe leuk!”

,,Voor mij geldt dat er elke dag in de klas gelachen moet worden; dat er tijd moet worden gevonden voor het vertellen van een verhaal, dat er voorgelezen moet worden. Dat mis ik nog weleens. Sfeer in en contact met de klas zijn het belangrijkst. Dan volgt het leren vanzelf. Vaak zeg ik: geef de leerkracht zijn vak terug. Beperk administratief werk zoveel mogelijk."

,,Laat de man of vrouw voor de klas lekker lesgeven. Haal jonge mensen in de school: onderwijsstudenten, vrijwilligers. Zij brengen nieuwe ideeën binnen, houden je jong. Draag je beroep positief uit en stap uit de klaagcultuur die op sommige scholen heerst. Straal uit dat het een feest is om op een school te mogen werken.''

Hoe is uw passie voor onderwijs ooit ontstaan?

,,Iemand die lang geleden zag hoe ik met kinderen omging, zei me eens: 'Je had Sinterklaas moeten worden'. Het werken en omgaan met kinderen heeft er eigenlijk altijd al ingezeten. Het intrigeerde me dat het bij sommige leraren van een leien dakje ging en bij andere het meteen een keet was. Ik heb het nooit begrepen, maar was wel benieuwd hoe dat bij mij zou zijn.''

En wat doet u in uw extra vrije tijd?

,,Ik heb nog voldoende energie om verschillende dingen te gaan doen, maar ik houd de eerste maanden de boot af. Ik ben wel intensiever gaan golfen. Dat had ik van mezelf nooit gedacht, maar het is een mooie manier om te ontstressen. Bij de golfclub heb ik me laten strikken voor de wedstrijdcommissie. Bij dingen die ik ga doen, wil ik de kar niet meer trekken. Dat heb ik in het onderwijs lang genoeg gedaan.''