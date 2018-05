Ad Jespers spreekt na radiostilte over misbruiken adressen: 'Nee, ik doe dit nooit meer zo'

Nieuwe wethouder Zundert: 'Mijn deur moet open staan'

30 april GEERTRUIDENBERG/ZUNDERT - Een opmerkelijke transfer in de politiek: Patrick Kok was de afgelopen acht jaar fractievoorzitter van de VVD in Geertruidenberg, maar hij gaat nu aan de slag als wethouder in Zundert. Hij krijgt onder meer ruimtelijke ordening en de omgevingswet onder zijn hoede en wordt eind mei officieel geïnstalleerd. Vijf vragen.