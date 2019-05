Ad Jespers eist zetel op van opgestapt Oosterhouts raadslid

‘Dit kun je niet repareren‘

‘Wees voorzichtig‘

Jespers is dinsdagochtend al op het gemeentehuis geweest om een en ander te regelen. “Ik wil graag wat betekenen voor Oosterhout.“ Jespers stond bij de verkiezingen als zesde op de lijst en mag de vrijgekomen zetel opeisen. Bijzonder is dat de Oosterhouter zelf ook in opspraak kwam. Hij gebruikte vorig jaar vertrouwelijke adresgegevens van zijn werk - een instelling voor verstandelijk gehandicapten - om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn werkgever, de stichting Prisma, zette hem per direct op non-actief. Hoewel Jespers met voorkeursstemmen was herkozen, leverde hij zijn zetel in. “Het was niet handig, maar volgens de Kieswet heb ik niets verkeerd gedaan. We zijn nu een jaar verder“, zegt Jespers.