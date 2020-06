Ad en Mieke uit Rijen al vijf maanden vast op Lanzarote: ‘We hebben heimwee, zijn het zat, slapen slecht’

Dit jaar werd alles anders door Corona. Ze zaten veertien weken in hun eentje verplicht binnen in het huis dat ze in het dorpje huren. ,,We willen al zo lang terug. We hadden geboekt voor 16 mei, toen op 20 juni omdat het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er wel vliegtuigen gaan. Van Transavia kregen we telkens een mailtje dat die vluchten werden geannuleerd. De volgende boeking is 4 juli. Ik durf mijn mailbox bijna niet meer te openen”, zucht Mieke.



Luchtverkeer naar de Canarische eilanden zou 21 juni weer mogelijk zijn. Mieke Brouwers heeft gehoord dat de eilanden 18 juni al open gaan. Ze hebben er geen vertrouwen in. ,,Alle hotels hier zijn nog gesloten. Welke maatschappij vliegt dan? Wij zijn gebonden aan Transavia omdat onze hond ook mee moet. Maar als het kan, gaan we eerder terug.”