Actiegroep blokkeert transport van trafo naar Amercentrale in Geertruidenberg

update Geert Wilders naar infoavond over 40 miljoen kostende verbouwing azc Gilze

15:37 GILZE - PVV-leider Geert Wilders heeft zich aangemeld voor de inloopavond over de verbouwing van asielzoekerscentrum Gilze op 2 oktober. Wilders laat weten zich ‘ter plekke te willen laten informeren over het miljoenen verslindende project’. Burgemeester Jan Boelhouwer van Gilze en Rijen zegt dat Wilders van harte welkom is. Op 5 oktober is een demonstratie aangekondigd.