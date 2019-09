Actiegroep blokkeert transport van trafo naar Amercentrale in Geertruidenberg: ‘Bedankt voor uw aandacht!’

Vier actievoerders komen rond 21.00 uur schreeuwend de Burgemeester Allardstraat in Geertruidenberg inlopen. ‘Niet repareren, maar sluiten!’, ‘Geen woorden maar daden’, ‘Stop met steenkolen!’ klinkt het luidkeels.

‘End coal now’

De actievoerders planten zich pal voor het groot transport op het wegdek neer. Dat valt pardoes stil. ‘End coal now’ staat op een spandoek op de grond. ,,Wij vinden dat je dit soort centrales niet moet vernieuwen, maar dat we moeten innoveren in groene energie”, zegt de 26-jarige Joppe, woordvoerder van de groep.

Quote Wij vinden dat je dit soort centrales niet moet vernieuwen, maar dat we moeten innoveren in groene energie Joppe, actievoerder Amercentrale ,,Met deze nieuwe transformatoren kan de centrale mogelijk weer decennia lang blijven draaien. Wij vinden dat de Nederlandse overheid alle kolencentrales per direct moet sluiten. Het is absurd om miljoenen te investeren.”

Over de achtergronden van de groep wil hij weinig kwijt. Een bont gezelschap, afkomstig uit heel het land, jongeren die zich zorgen maken over het milieu. ,,Een van ons is hier opgegroeid. Een aantal heeft al eens aan dit soort acties meegedaan, maar we doen dit voor het eerst samen.”

Snotneuzen

Begeleiders van het stilgevallen transport van de grote transformator zien het gelaten aan. Bij veel omstanders valt het protest niet in goede aarde. ,,Moet je die snotneuzen nou eens zien. Wat denken ze hier mee te bereiken? Protesteren mag van mij, maar dan wel op een normale manier”, vindt een buurtbewoner.

,,Vanavond komen ze thuis en gaan ze achter de laptop zitten. En wat hebben ze dan nodig? Juist, stroom!”, zegt iemand.

Ga werken!

Een ander houdt het bij: ,,Ga werken, mafkezen.”

Henk Bosgraaf van NL Exceptioneel, het bedrijf dat het transport verzorgt, zegt geen moeite te hebben met de actie. ,,Het doel waar ze voor strijden is goed. Het oponthoud is niet erg. We hebben dit werk ook wel eens gedaan in Ierland en daar werden we bekogeld met stenen. Dus het kan een stuk agressiever.”

Na een kort gesprek met een opgetrommelde politieagent is het vlug weer voorbij. ‘Bedankt voor uw aandacht’, roept het vertrekkend viertal. ,,Een symbolische sit down. We hebben ons punt gemaakt”, zegt Joppe als het transport naar de Amercentrale zich weer op gang trekt.

Volledig scherm Geertruidenberg - Actievoerders blokkeren het transport van een transformator naar de Amercentrale. Met spandoeken en leuzen maakte zij hun standpunten duidelijk. © Pix4Profs/ Ramon Mangold