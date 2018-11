Achttien luxe appartementen, Van Hofwegen kan aan de slag met 't Zandoogje

Het gaat om achttien appartementen in twee gebouwen, die ieder drie lagen hebben. Daarnaast is er nog ruimte voor een commerciële, maatschappelijke bestemming: een fysiotherapeut, huisarts of psycholoog. “Er is daarvoor concrete belangstelling“, laat Patrick van Hofwegen weten. “Maar dat geldt ook voor de appartementen. We hebben de laatste tijd veel reacties ontvangen.“

Sociale huurwoningen

‘t Zandoogje was locatie van een tijdelijke basisschool, die in 2017 is afgebroken. Ook was de plek in beeld als opvang voor jonge vluchtelingen. De gemeente maakte begin dit jaar een begin om dit gebied te ontwikkelen; zeven partijen dienden een plan in. Enkele weken geleden werd bekend dat het plan Van Hofwegen had ‘gewonnen‘ en ‘t Zandoogje mocht ontwikkelen. Tijdens de laatste raadsvergadering deed GroenLinks nog een poging om de nieuwbouwplannen bij te stellen. “Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om op onze gronden sociale huur- en koopwoningen te bouwen“, betoogde Willem-Jan van der Zanden. “En dus niet de villa-appartementen die het college van B en W voorstelt.“

Groen

Wethouder Marian Witte reageerde toen door te zeggen dat de marktverkenning al achter de rug is en dat de winnaar van het project al met de uitwerking bezig is. “Ik begrijp de timing niet.“ Een belangrijk aspect is dat het plan van Van Hofwegen wonen in het groen hoog in het vaandel heeft staan. Witte: “Het voegt groene ruimte toe waar ook de omgeving plezier van zal hebben.“ De wadi, die als opvang voor regenwater dient, wordt uitgebreid en een groot deel van de bomen bij ‘t Zandoogje blijft staan.