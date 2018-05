Achterkamertjespolitiek in Gilze en Rijen: ritselende ratten in een donkere kelder

Gestolen auto uit Oosterhout en diverse au­to-onderdelen gevonden na politie inval in een bedrijfs­pand in Heesbeen

4 mei HEESBEEN - De politie heeft donderdagmiddag bij een inval in een bedrijfspand in Heesbeen onder meer drie gestolen voertuigen en diverse auto-onderdelen gevonden. Twee mannen van 25 en 27 uit Tilburg die in het pand aanwezig waren zijn aangehouden.