Acht weken celstraf voor Oosterhoutse coronaspuger die eigen huis kort en klein sloeg

Speelgoed inzamelen voor kinderen in azc Gilze

11:20 GILZE - Inwoners van Gilze en Rijen worden opgeroepen overtollig speelgoed in te leveren bij de gemeente. Het is bedoeld voor de kinderen in het asielzoekerscentrum in Gilze die zich tijdens de coronacrisis ermee kunnen vermaken. Ook zij zitten noodgedwongen thuis en kunnen niet naar school.