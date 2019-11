Acht v's in de contouren van de dorpskernen: verbondenheid en naar de toekomst

Eenzelfde monument, waar de contouren van het gebied eveneens op zichtbaar zijn. Een stoet van vijftig historische voertuigen reed zaterdagmiddag als defilé door de drie dorpskernen met volop publiek aan de straatkant. Op het monument staat de V pontificaal bovenop. ,,We hebben er een algemeen en gezamenlijk monument van gemaakt, om op die manier ook naar de toekomst te kijken", legt Ans Faro uit.

,,De V wordt 's avonds uitgelicht. In de V zou ook een kaars of een vuurkorf geplaatst kunnen worden. We wilden geen monument over een neergestort vliegtuig, geen monument over een specifieke gebeurtenis, maar juist een algemeen beeld dat voor altijd geldt. We zullen deze monumenten ook op 4 en 5 mei mooi kunnen gebruiken", vervolgt Faro.

Volledig scherm Historische voertuigen passeerden de Hoofdstraat © S Vanbeek

Vijftig voertuigen

De stoet van de vijftig voertuigen reed vanmorgen vanaf half 11 door het gebied. In barre, stormachtige weersomstandigheden werd bij de bevrijdingskapel in Park Vredeoord in Dongen het eerste monument geopend. Hier waren alleen genodigden bij aanwezig, waaronder veel veteranen, burgemeester Marina Starmans-Gelijns en oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. ,,Het weer ging tekeer, maar iedereen accepteerde dat. Het stormde, maar men was stil. Het maakte het een heel bijzonder moment, vond ik. Het ontroerende was dat mensen spontaan hun paraplu boven de veteranen hielden", constateerde een omstander.

In 's Gravenmoer, op de hoek van de Hoofdstraat en de Molendijk, was het vervolgens weer een stralend zonnetje en waren honderden mensen op de been om de ceremonie en opening bij te wonen. Het monument in Klein-Dongen-Vaart is daarna nog geopend op het Dorpsplein. In ontmoetingscentrum De Cammeleur werd het jubileumboek rond Dongen in oorlogstijd te koop aangeboden. ,,Ik verwacht niet dat het boek straks nog in de boekhandel komt te liggen; we gaan echt richting uitverkocht."

Volledig scherm Het monument met de acht v's, in de contouren van de drie dorpskernen. © S Vanbeek