Acht op de tien 17-plussers in Oosterhout is in het bezit van een rijbewijs

Drimmelen ligt op schema om 800 woningen in vier jaar te bouwen

MADE - In de gemeente Drimmelen zijn vorig jaar 202 nieuwe woningen opgeleverd. Dat is conform de ambitie om 800 woningen in vier jaar te bouwen. Het wordt wel lastig om dat aantal alleen met reguliere bouw te halen. Daarom komen er ook 100 duurzaam verplaatsbare (flex)woningen.