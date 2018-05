Acht dode eenden bij sloot Effentweg in Oosterhout

De vrijwilliger, die anoniem wil blijven, zet zich al jaren in voor Faunabescherming Oosterhout. Dit heeft hij nooit eerder meegemaakt: ,,Je vindt weleens een dode eend, maar op deze schaal... Ik heb meteen het Waterschap en het Dutch Wildlife Health Centre gebeld. Het is belangrijk dat de oorzaak snel duidelijk wordt. Is het botulisme? Zijn de dieren vergiftigd? Als we dat weten, kan er actie ondernomen worden.''



Waterschap Brabantse Delta is langsgeweest bij de sloot om de waterkwaliteit te meten en de dode eenden mee te nemen, reageert woordvoerder Eveline Overbeek. ,,We kunnen niet aangeven wat de oorzaak is'', zegt Overbeek. Volgens haar neemt Brabantse Delta geen maatregelen. ,,We hebben met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit afgesproken dat we bij nieuwe meldingen het verder zullen onderzoeken.''