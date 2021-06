ABG-voorzitter Marjon de Hoon roept politiek op tot overeenstemming te komen over huisvesting

Nieuwe bar & grill brengt Texas naar Terheijden

2 juni TERHEIJDEN - Een grote houtskoolgrill bij de entree, hout en golfplaten tegen de wanden en in het midden een rode stier die uitkijkt over de ruimte. Het voormalige Ons Thuis is getransformeerd naar de stijl van een oude Amerikaanse schuur: een stukje Texas in Terheijden.