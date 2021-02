ABG kan verder nu alle drie gemeenten instemmen met stappenplan voor huisvesting

Omdat een eerder voorstel voor huisvesting van de ambtenaren bij Audax in Gilze door Baarle-Nassau werd afgeschoten, dreigde de ambtelijke fusie te mislukken. Met name in Gilze en Rijen was het geduld op. In een poging de boel nog te redden ligt er nu een voorstel om in een aantal stappen een besluit te nemen. Onder de voorwaarde dat iedereen het met een stap eens is voordat de volgende gezet kan worden.