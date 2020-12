ABG-gemeenten weren 70-plussers als vrijwilliger op stembureaus: ‘Vreemd dat ik word uitgesloten’

Mark Buijs is voor Oosterhout een open boek: ‘Me kwetsbaar opstellen, vind ik belangrijk’

24 december Veel geheimen heeft hij niet meer voor Oosterhout. ,,Iedereen weet wie mijn vrouw is en dat we twee kinderen hebben. Waarom zou ik daar geheimzinnig over doen?” Twee jaar is Mark Buijs burgemeester. ,,Maar ik ben net zo goed gewoon inwoner van de stad.”