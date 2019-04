ABG-gemeenten strijden samen tegen leegstand platteland

GILZE EN RIJEN - De ABG-gemeenten gaan nauw samenwerken om een oplossing te vinden voor toenemende leegstand van vooral agrarische (vee)bedrijven in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Berekend is dat de komende jaren 250 agrarische bedrijven vrijkomen en dat heeft grote gevolgen voor het buitengebied.

Wetgeving

De komende jaren gaan veel agrarische bedrijven stoppen in Nederland. Omdat er geen opvolger is, door ruimte of plaatsgebrek, te klein voor overname, door wetgeving etcetera. De provincie Noord-Brabant heeft laten uitrekenen hoeveel. Volgens dit onderzoek zou in 2030 een enorme hoeveelheid gebouwen zijn vrijgekomen. Het meest in Alphen-Chaam (104 locaties, 94.000 m2), dan volgt Baarle-Nassau (93 locaties, 93.000 m2) en ten slotte Gilze en Rijen (54 locaties, 48.000 m2).

Asbestdaken

De hoeveelheid gebouwen die volgens deze voorspellingen vrijkomen komt zorgt voor forse leegstand op het platteland. Een reeks van vervolgproblemen ligt dan op de loer. Verval van bedrijven en verloedering, toenemende belangstelling van criminelen of oneigenlijk gebruik van de panden, om er enkele te noemen. Ook speelt nog mee dat asbestdaken per 2025 verwijderd moeten zijn. Daarbij gaat het vooral om intensieve veehouderij. Een bijkomend probleem is dat eigenaren hun ‘stenen’ als pensioenpotje zien, terwijl het de vraag is wat de waarde blijft van deze opstallen waarnaar steeds minder vraag is.

Veestal

Deze ontwikkelingen vragen om een breed beleid. Er is al leegstand en die neemt toe. Veehouderijen moeten fors extra investeren om aan nieuwe landelijke en provinciale wetten te voldoen. De oude veestal moet per 1 januari 2020 emissiearm zijn. Dat betekent aanpassen (investeren) of (deels) stoppen.

Keukentafel