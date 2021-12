Abdijkaas, kerstbomen, kerstpakketten: op deze Oosterhoutse boerderij is van alles te vinden

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: Zuivelboerderij De Driehoek, omringd door kloosters in de Heilige driehoek van Oosterhout waar een levenslange vriendschap twee gezinnen verbindt rond één bedrijf.

,,Het is een beetje hectisch”, verontschuldigt Anke Wismans (36) zich, terwijl ze koffie inschenkt. Eigenlijk is dit de plek van waaruit kinderfeestjes worden gehouden. Nu is de ruimte in gebruik als koffiehoek voor de kerstboomhandel van Sietse Hoeks (36). Daarover later meer.

Het verhaal van zuivelboerderij De Driehoek in Oosterhout begint bij twee vrienden die de kans krijgen om samen een stuk land van de paters te pachten. Dertig jaar lang runnen Peter Hoeks en Harrie Wismans samen een melkveebedrijf. Ze doen dit naast hun werk in het (agrarisch) onderwijs en agrarische voorlichting.

Als een familie

De vrienden wonen op steenworp afstand van elkaar aan weerszijden van het bedrijf. Ondanks dat beide mannen ‘goed eigenwijs’ kunnen zijn, boeren ze drie decennia succesvol samen. Hun kinderen groeien samen op. ,,Als familie, zonder de familievetes”, zegt Sietse, die even binnenwandelt om een muts te pakken voor een van zijn medewerkers. ,,Hij is mijn brother from another mother”, vult Wismans aan.

In 2010 krijgt het verhaal van de boerderij een heel nieuw hoofdstuk. Anke studeert op dat moment medische psychologie. Tijdens haar stage realiseert ze zich dat ze wanneer ze in dit werkveld door zou gaan, ze de koeien zou moeten missen. Wanneer ze haar vriend Maarten van Fessem vertelt dat ze speelt met het idee om het bedrijf over te nemen, is deze heel resoluut: ‘Als jij dat gaat doen, dan ga ik kaas maken.’

Pionieren met kaas

Niet gehinderd door enige kennis van het kaasmakersvak, maar met een tomeloos enthousiasme stort Van Fessem, tot dan werkzaam als ict’er, zich in de wereld van de kaasmakerij. Daar waar Anke opgroeide tussen de koeien en aan Harrie en Peter twee zeer ervaren mentoren heeft, is het voor Maarten pionieren.

,,Vaak zie je dat kaasmaken van generatie op generatie overgaat”, weet Wismans. ,,Maarten heeft het kaaswiel zelf uit moeten vinden. Natuurlijk heeft hij wel cursussen gevolgd, maar het is en blijft een vak waarbij fingerspitzengefühl heel belangrijk is.”

Naast jong, belegen en oude kaas maakt Van Fessem tegenwoordig kaas met kruiden en heeft hij een zachte brie/camembert kaas liggen. ,,Hij werkt toe naar een eigen Oosterhouts kaasplankje.”

Zachte vetten, romigere kaas ,,We hebben gekozen voor de naam abdijkaas om ons te onderscheiden”, zegt Anke Wismans. ,, Zo geven we uiting aan onze locatie. Onze koeien grazen nog steeds binnen de muren van het klooster.” Omdat de melk de basis is van de kaas, zorgt Wismans ervoor dat de melk die van haar koeien komt ‘de beste kwaliteit heeft zodat Maarten de beste kaas kan maken’. ,,Je wilt graag veel zachte vetten hebben”, legt ze uit. ,,Mais is energierijk maar bevat veel harde vetten waardoor de kaas minder romig is. Onze koeien krijgen nu veel gras, het liefst vers. Bij elke voerkeuze vragen we onszelf af: is het gezond voor de koe én is het goed voor de kaas. Gelukkig geldt dat datgene wat goed is voor de koe, ook goed is voor de kaas.”

Wismans legt haar plannen in 2010 voor aan Peter en haar vader. Voor Peter is dit het moment om zich terug te trekken uit de maatschap. Misschien een paar jaar eerder dan hij anders gedaan zou hebben, maar het was goed zo. Hij is toevallig in de buurt om zijn besluit van destijds toe te lichten.

Vooruitkijken

,,Jullie waren vooruit aan het kijken, terwijl ik al terug aan het kijken was. In 2020 zou het pachtcontract aflopen en het was mooi geweest. Harrie en ik hebben altijd als vrienden geboerd en zijn als vrienden uit elkaar gaan.” De kinderen van Peter en zijn vrouw Maria hebben geen ambitie om het melkveebedrijf over te nemen.

Sinds 1 januari 2014 vormen Wismans en Van Fessem samen de maatschap achter zuivelboerderijk De Driehoek. In 2016 komt daar nog – uit toch nog redelijk onverwachte hoek – een derde persoon bij. Wismans’ broer Bram (32) was net als Wismans zelf met een opleiding in een totaal andere richting bezig. ,,Hij studeerde commerciële economie, kon geen stage vinden en kwam een tijdje meewerken. Toen is ook bij hem het boeren-gen geactiveerd. Op dit moment is hij samen met mijn vader bezig bij de koeien.”

Volledig scherm Anke Wismans van zuivelboerderij De Driehoek in Oosterhout. © Pix4Profs/René Schotanus

Kerstbomenverkoop

De ouders van Anke werken nog dagelijks op het bedrijf. En ook Peter laat nog geregeld zijn gezicht zien en klust af en toe mee. Zeker in de weken voor kerst wanneer zijn zoon Sietse bezig is met de kerstboomverkoop. Een hobbyproject naast diens reguliere baan. Sietses zus Nienke (31) heeft hier eveneens een baan-naast-haar-baan gevonden: zij organiseert kinderfeestjes. ,,Daar leent het bedrijf zich uitstekend voor”, zegt Anke. ,,We hebben heel relaxte koeien.”

Het is deze zaterdag een komen en gaan van mensen die nog niet eerder de tijd hadden om een boom in huis te halen. Anderen komen gericht voor de boerderijwinkel waar behalve de zelfgemaakte kazen een uitgebreid aanvullend assortiment aan streekproducten ligt.

Door een raam in de winkel zien de klanten hoe de kazen in de naastgelegen ruimte liggen te rijpen. ,,De winkel is tussen 2014 en 2019 opgezet door mijn zus Martje. Zij vond op dat moment moeilijk werk in de kinderopvang, hoorde onze wilde plannen aan en besloot te komen helpen. Het logo en de inrichting van de winkel zijn allemaal van haar hand.”

Pop-upstore

Quote Als we toen meer koeien hadden genomen, dan hadden de latere fosfaat­rech­ten ons de kop gekost Anke Wismans Tijdelijk is er in de loods een tweede pop-upstore met kerstpakketten. Omdat er momenteel toch geen kinderfeesten zijn, springt Nienke hier even bij in de verkoop. De kerstpakketten liggen kant en klaar in de schappen, maar zijn desgewenst ook zelf samen te stellen. ,,Snap je nou dat het hier een beetje druk is deze dagen”, zegt Wismans.



Van de keuze om voor een aanvulling op de melkveehouderij te gaan in plaats van uitbreiding in het aantal koeien, heeft Wismans nooit spijt gehad. ,,Hadden we dat gedaan, dan waren we nu failliet geweest. Er móest worden verbouwd. Maar als we toen meer koeien hadden genomen, dan hadden de latere fosfaatrechten ons de kop gekost.”