Aanvallende buizerd bij mountainbikeparcours Dorst

Wie veranderde de plaatsnaam­bor­den van Dongen in Longen?

12:04 DONGEN - De oplettende Dongenaar die dinsdagochtend op pad ging zal het vast gezien hebben: op de plaatsnaamborden van de gemeente Dongen stond ineens Longen. Een actiegroep die aandacht vraagt voor orgaandonatie heeft in de nacht van maandag op dinsdag de D's van Dongen veranderd in een L. De gemeente Dongen heeft begrip voor de actie: ,,We laten de stickers nog even zitten.”