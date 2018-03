Aantal huwelijken stijgt in Oosterhout: extra trouwambtenaren

Landelijk gezien is het aantal huwelijken stabiel, de geregistreerde partnerschappen zijn in opkomst. In Oosterhout stijgt ook het aantal huwelijken. Wat daar de reden van is, is volgens Van Laviere moeilijk te bepalen.



,,Het kan liggen aan de mooie huwelijkslocaties in de gemeente, zoals De Schelleboom, De Schelp en Vredeskerk.'' Met een knipoog: ,,Of we hebben gewoon relatief veel inwoners die heel gelukkig zijn in de liefde.''