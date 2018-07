Aanrijding met twee auto's op A58 bij Tilburg-Reeshof; weg is weer vrij

Mogelijk schoten gehoord in Werkendam, politie houdt twee mannen aan

10:21 WERKENDAM - De politie heeft maandagavond op de Sigmondstraat in Werkendam twee mannen (25 en 42 jaar oud) uit die plaats aangehouden. In hun auto werden wapens aangetroffen. Even daarvoor kreeg de politie al een meldingen binnen van mensen die schoten dachten te horen in de buurt van de Havenstraat.