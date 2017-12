Aanrijding in Rijen, jongetje ongedeerd gebleven

Emy (21) uit Standdaarbuiten is Avansstudent van het jaar

21:00 STANDDAARBUITEN - De 21-jarige Emy Elfring uit Standdaarbuiten is 'Avansstudent van het Jaar 2017'. De derdejaars Pabo-studente is vereerd en geschrokken tegelijk. "Ik had absoluut niet verwacht dat ik zou worden gekozen. Het was al een hele verrassing dat ik voor de prijs werd genomineerd."