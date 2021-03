Aanrichter vernielingen Hank en Nieuwendijk gebruikte luchtdrukwapen, niemand gewond

Twee panden, een fietsenwinkel aan de Kerktraat in Hank en een eetcafé aan de Rijksweg in Nieuwendijk, waren donderdagavond het doelwit van vernielingen. Ook minimaal één bushokje moest het ontgelden. Omwonenden dachten even dat er geschoten was met een vuurwapen, dat sloot de politie al vrij snel uit. ,,Er zijn geen aanwijzingen dat er met een vuurwapen geschoten is”, stelt de woordvoering daar een dag later over.