Aanpassing Hooipolder: gemeente dendert door, bewoners niet gehoord

Al een klein half jaar zitten de gemeenten om tafel met bewoners- en belangengroepen voor het Hooipolder Plus-plan: doel is om een oplossing te vinden voor het sluipverkeer in Waspik en Raamsdonk. Onder meer een parallelweg, een 30 km zone in de dorpen en een aanpassing aan knooppunt Hooipolder komen ter sprake. Afgelopen woensdag moest er een selectie worden gemaakt van verschillende oplossingen, maar vertegenwoordigers van onder meer Platform Raamsdonk, Hooipolder Minus Plus, de Beethovenlaan in Raamsdonksveer en ZLTO meldden zich af. Zij willen uitstel en niet nu al kiezen. "Er zijn nog te veel vragen, we krijgen niet de goede informatie, willen inzicht in tekeningen en we hebben ernstige twijfels over de cijfers die worden gepresenteerd", zegt Melis.