Aanpak recreatieparken Oosterhout: de Eekhoorn krijgt de primeur

Geen Fort Oranje

Burgemeester Marcel Fränzel benadrukte eerder dat de Oosterhoutse aanpak niet te vergelijken is met die van Fort Oranje in Rijsbergen. Daar greep de gemeente Zundert keihard in: op die camping leefden mensen in erbarmelijke omstandigheden en er was sprake van drugshandel en prostitutie. ,,Wij gaan er niet heen om met een bulldozer te handhaven, onze aanvliegroute is anders", zei hij. ,,Wij willen de parkeigenaren ondersteunen om de toeristische en economische positie van hun terrein te versterken.''