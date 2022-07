Aanpak Hooipolder nadert, bomenkap om ruimte te maken voor aanpak snelweg

met video A27 bij Raamsdonks­veer weer open na urenlang blussen vanwege brand in vrachtwa­gen

RAAMSDONKSVEER - De A27 van Gorinchem naar Breda is donderdagochtend weer open nadat deze woensdagavond tot diep in de nacht urenlang dicht was vanwege een brandende vrachtwagen. De snelweg was de hele nacht dicht tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder om het vuur te blussen.

21 juli