Aanpak Hooipolder bedreigt natuur bij Oosterhout: ‘Dit zou uit den boze moeten zijn’

,,Dit zou uit den boze moeten zijn”, zegt Rob Haan van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch. Stellig: ,,Met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving in de hand zou Rijkswaterstaat dit nooit mogen doen. Hier zitten enkele zwaar beschermde soorten.” Hij wijst op onder meer de rode eekhoorn, bever, bunzing, rosse vleermuis, boommarter en watervleermuis. Zelfs een otter is eens gespot in De Hillen. Haan doet onderzoek naar de flora en fauna in het gebied. ,,Ik zit al meer dan veertig jaar in dit werk. Zo’n klein gebied met zulke hoge natuurwaarden... Dat heb ik nog nooit meegemaakt in Nederland. Het is een groene oase. Er is veel aanwas vanuit Midden-Brabant via de oevers van de Donge, aan de andere kant heb je de Biesbosch. Uniek is de ligging, tussen drukke snelwegen en bedrijventerreinen.”