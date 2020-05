De meest in het oog springende verandering is de aanpak van het terrein achter het pand van Marquart Architecten, tussen 't Spant en de Haven. Dat pand wordt gesloopt. Er komt een groengebied dat voor iedereen toegankelijk is. Met ruimte voor 'waterelementen. Of dat een fontein is of iets anders is nog niet bekend. ,,We brengen op speelse wijze het water terug", aldus Van Oort.