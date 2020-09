Aanpak Bromtol kost Oosterhout dik 4 miljoen euro

De huidige rotonde maakt plaats voor een vijftaks turborotonde met een fietstunnel. Aanleiding is de verkeersdruk op de rotonde die als belangrijke ontsluiting geldt voor bedrijventerrein Weststad. Daarnaast ligt de A59 een boogscheut verderop. De files bij Hooipolder leidden ook tot opstoppingen bij de Bromtol.

Kunstwerk

Vanaf maandag beginnen de werkzaamheden bij de rotonde. Het gaat dan om het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. Daarna begint de aanleg van een tijdelijke rotonde, zodat het verkeer tijdens de werkzaamheden kan doorstromen.

Volgens de planning is deze tijdelijke rotonde begin november klaar. In het eerste weekend van die maand gaat het kunstwerk op de rotonde, de iconische Bromtol van Piet Hohmann, weg. Het kunstwerk wordt gedemonteerd en verplaatst naar het bedrijf Siemerink in Geertruidenberg, waar de restauratie plaatsvindt.

Volledig scherm Oosterhout - 10-07-2019 - Pix4Profs / Johan Wouters - Het ministerie heeft een plan neergelegd waarin vrachtwagens die over de Bovensteweg of Weststadweg in Oosterhout of over de Rijksweg bij Dorst rijden een heffing gaan betalen van 15 cent per gereden kilometer. Hier de Weststadweg in Oosterhout in beeld, met het bekende kunstwerk Bromtol van kunstenaar Piet Hohmann op de rotonde op de achtergrond. © Pix4Profs / Johan Wouters

Klimaatbos

Onlangs hielden de gemeente en Den Ouden Groep een presentatie over de invulling van de nieuwe rotonde. Daarbij wordt hoog ingezet op duurzaamheid en groen. Zo komt er een nieuwe faunaduiker onder de Technologieweg en worden daar faunarasters geplaatst. Verder komt er een klimaatbos tussen de Weststadweg en de A59, om zo de uitstoot van C02 in de omgeving op te vangen.

In april 2021 is de fietstunnel klaar, de oplevering van het hele project is in juli volgend jaar.

Heet hangijzer

De aanpak van de Bromtol is jarenlang een heet hangijzer geweest in de Oosterhoutse politiek. Eerder was het de bedoeling dat de verbinding naar de Stelvenseweg richting Den Hout zou vervallen. De aanleg van een nieuwe weg vanuit Den Hout richting de Weststadweg zou flink in de papieren lopen. Na een ‘herbezinning‘ koos de gemeenteraad voor de vijftaks turborotonde.